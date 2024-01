Il collasso di una grande diga, un importante incidente industriale, persino uno nucleare oltre i confini nazionali. L’avviso di almeno una di queste catastrofi arriverà anche sui cellulari italiani, ma sarà soltanto una simulazione.

Proseguono, infatti, i test di It-alert, il sistema di allarme pubblico di cui si sta dotando il nostro Paese. Tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio, lo rende noto la Protezione civile, arriveranno nuovi messaggi sui telefoni: interesseranno altre tredici regioni, e riguarderanno porzioni di territorio ristrette.

L’esame riguarderà anche la Sardegna: nella giornata del 24 gennaio, alle 12, a Serramanna e Villasor si riceverà il messaggio di un incidente rilevante allo stabilimento industriale Fiamma 2000.

Ovviamente, chi riceverà l’avviso non avrà nulla da temere, e dovrà semplicemente leggere l’alert con rimando alla pagina web, dove sarà possibile visionare il testo del messaggio reale che i cittadini riceverebbero in caso di allarme per quel determinato rischio.

