Avrebbe sparato a un cane con una carabina procurandogli ferite letali. È la ricostruzione dei carabinieri di Gesturi che hanno denunciato per uccisione di animali un 62enne del posto.

Quattro giorni fa un cittadino era andato in caserma per raccontare che la sera prima aveva trovato in via Umberto I il proprio cane gravemente ferito al torace. Lo aveva soccorso e portato in una clinica veterinaria ma Oscar, questo il nome del cane di razza meticcia, era morto poco dopo.

Secondo gli operatori sanitari c’era una compatibilità fra la lesione e il colpo di un’arma di piccolo calibro.

Avviate le indagini, i militari avevano effettuato delle perquisizioni domiciliari e in casa del 62enne avevano ritrovato e sequestrato una carabina ad aria compressa calibro 4,5 di marca Diana mod. 35, con relativo munizionamento. L’abitazione dell’uomo si trova in una posizione risultata verosimilmente compatibile con la traiettoria dello sparo che aveva raggiunto il cane. È stata disposta la comparazione balistica.

