È stato sorpreso nell’abitazione di una 84enne di Gesturi mentre era intento a condurre una visita audiometrica con lo scopo di prescrivere un costoso apparecchio acustico. L’uomo, un 41enne di Sanluri, non era in realtà iscritto all’albo professionale dei tecnici audiometristi e audioprotesisti, e per lui è scattata la denuncia a piede libero per esercizio abusivo della professione.

A smascherarlo i carabinieri durante un’attività di controllo. Sequestrati anche la strumentazione tecnica e il materiale utilizzato, che sono stati messi in custodia nella stazione dei Carabinieri di Gesturi.

L’intervento dei militari, dunque, non solo ha interrotto un’attività illecita, ma ha anche garantito la protezione della donna da una potenziale truffa.

L’Autorità Giudiziaria competente è stata informata dell’accaduto, e le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori casi di abuso o truffa legati all’uomo.

