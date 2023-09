Successo con brivido per la manifestazione “Motomelone”, andata in scena domenica a Lunamatrona, in occasione della sagra del melone in asciutto e della malvasia.

In piazza era prevista l’esibizione di due stuntman, Emanuel Angius e Cristian Jordao. Il primo, in sella alla sua moto, ha affrontato un salto che lo ha portato a quota 12 metri quando, nel tentativo di effettuare un cliffhanger, qualcosa è andato storto e non è riuscito a tornare in asse con il veicolo. Così è precipitato, per fortuna finendo sopra la superficie morbida della rampa di discesa, fatta di materiale gonfiabile. Un accorgimento adottato nell’ambito delle misure di sicurezza per la manifestazione.

Angius in un primo momento è rimasto a terra, sembrava incosciente. Ma dopo essere stato soccorso dai volontari del 118 si è alzato ed è rimasto in piedi sulle sue gambe, con un gigantesco sospiro di sollievo per tutti i presenti. Ha riportato solo un’escoriazione al braccio. «Ogni tanto ci provo a volare senza ali, ma mangio troppo e non ci riesco», ironizza il protagonista a commento del video.

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, in una manifestazione voluta e messa in piedi dal gruppo "I Bikers di Lunamatrona" con la Eventi Progect di Stefano Lasi e patrocinio del Comune, che ha visto una grande partecipazione e ha registrato un importante afflusso di pubblico. «Giunta alla sua quinta edizione è stata un successo», dicono gli organizzatori, «con la presenza di oltre 260 moto di ogni tipo, vespe, cross, stradali». In attesa della prossima edizione.

(Unioneonline/E.Fr.)

© Riproduzione riservata