Migliaia di bambini senza pediatra, in Sardegna. E per gli adulti non va meglio: i medici di medicina generale rischiano l’estinzione. Già oggi ne mancano all’appello 450. Ma l’Osservatorio sui conti pubblici stima che nel 2028, tra pensionamenti (tanti) e nuovi ingressi (pochi), il passivo salirà a 649 unità.

Tornando ai più piccoli, solo un esempio: duemila bimbi sono senza pediatra soltanto nell’area di Assemini, Elmas e Decimomannu. Migliaia nel resto della Sardegna. Un’emergenza pesantissima, che va a ripercuotersi sugli ospedali: i pronto soccorso sono presi d’assalto perché i genitori non hanno alternative.

«La situazione è drammatica»: così la definisce Osama Al Jamal, segretario regionale della Federazione italiana medici pediatri.

Tutti i dettagli negli articoli di Cristina Cossu e Piera Serusi su L’Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata