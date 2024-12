Gli ammessi al corso 2024-2027, a ottobre scorso, erano 44; tutti quelli che in Sardegna hanno risposto al bando di 60 borse di studio per la specializzazione in medicina generale. Oggi, mentre il corso non è ancora cominciato, già dodici si sono volatilizzati. Gli aspiranti medici di base del primo anno sono dunque appena 32, la metà di quelli che avrebbero potuto prendere la borsa di studio.

«Ma non è detto che il numero resti questo», allarga le braccia Nicola Addis, presidente dell'Ordine di Sassari.

Nell'Isola dove mancano oltre 450 medici di famiglia, il problema non è soltanto la mole di pensionamenti che ha lasciato decine di migliaia di pazienti senza un'assistenza di base, ma anche l'esiguo numero di aspiranti alla professione, truppe giovani al lumicino mentre entro i prossimi due anni andranno in pensione altri 330 camici bianchi.

Un disastro, per la medicina del territorio, in una terra dove oltre un quarto della popolazione è over 65, mentre solo il 10,6% è nella fascia 0-14 anni. Ambulatori chiusi e assistenza negata non più solo nei piccoli paesi dell'interno: adesso cominciano a rimanere scoperti anche gli ambulatori di città come Cagliari e Sassari.

