Una maxi operazione antidroga che coinvolge principalmente Sardegna e Piemonte ma anche le province di Roma, Pescara e Varese, è in corso dalle prime luci del giorno. In azione i carabinieri del Nucleo investigativo di Cagliari, con i colleghi dei Comandi competenti per territorio e insieme a Cacciatori di Sardegna, unità cinofile e 11esimo Nucleo elicotteri di Elmas, che stanno eseguendo 16 provvedimenti cautelari (12 in carcere e 4 ai domiciliari), oltre a 60 decreti di perquisizione emessi dal Gip del tribunale di Cagliari su richiesta della locale procura.

Alla base del blitz le ipotesi di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti che riguardano persone ritenute appartenenti a un sodalizio criminale.

Nell’Isola le attività si svolgono nel Cagliaritano e nell’Oristanese.

(Unioneonline/s.s.)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –

© Riproduzione riservata