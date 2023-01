Allerta gialla per il maltempo in Sardegna, così come in Lazio, Puglia, Calabria, Sicilia, Abruzzo, Molise e Basilicata e Sardegna.

Gran parte dell’Italia, in particolare il Mezzogiorno e le Isole maggiori, resteranno infatti nella morsa di pioggia, vento e nevicate per una decina di giorni.

Fino alla fine del mese, dunque, temperature rigide e anche allarme per il ghiaccio in diverse zone della Sardegna, dove proprio per i rischi di gelate sulle strade la Protezione civile regionale ha emesso un altro avviso di allerta di colore giallo.

Ieri nell’Isola si sono registrati temporali e fitte nevicate, in particolare in Barbagia, mentre la Costa Smeralda è stata colpita da una forte grandinata.

La situazione di rischio ha indotto molti sindaci a disporre la chiusura delle scuole.

Si registra anche un disperso, un 64enne di Dolianova, dove sono scattate le ricerche di carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e volontari.

L’articolo completo nell’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata