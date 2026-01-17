Sardegna sotto allerta per una prolungata fase di maltempo che interesserà gran parte dell’Isola nei prossimi giorni.

La protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse, valido dalla serata di domani, domenica 18 gennaio, fino alla serata di mercoledì 21 gennaio.

Secondo quanto comunicato, a partire dalla mattina di lunedì 19 gennaio sono previsti venti forti di componente orientale su tutta la Sardegna, con rinforzi fino a burrasca o tempesta nelle aree del Sulcis, Campidano meridionale, lungo la costa orientale, nelle Bocche di Bonifacio e nella Nurra.

Particolare attenzione anche alle condizioni del mare: sono attese mareggiate da est-sud-est nel Canale di Sardegna e nel Tirreno occidentale, con onde significative superiori ai 6 metri e periodi medi oltre i 9 secondi.

Il moto ondoso, unito ai forti venti provenienti dal mare, potrà determinare un significativo innalzamento del livello del mare lungo le coste del Golfo di Cagliari, dell’intero versante orientale dell’Isola e nel Golfo dell’Asinara.

Vento e mareggiate hanno bloccato il porto di Portovesme - Portoscuso 24-1-2009 foto di Angelo Cucca

L’avviso segnala inoltre precipitazioni diffuse sulla Sardegna meridionale e orientale, anche a carattere di rovescio e temporale, con cumulate di pioggia elevate o molto elevate nelle giornate di lunedì e martedì. Non si escludono temporali localmente intensi, mentre i fenomeni risulteranno meno diffusi e meno intensi nelle aree occidentali e nord-occidentali.

Alla base dell’ondata di maltempo vi è un sistema depressionario di origine atlantica, che richiamerà intense correnti umide di Scirocco e Levante su una vasta area del Mediterraneo centrale e occidentale.

Maltempo a Cagliari (archivio L'Unione Sarda - foto Ungari)

Considerata la notevole durata dell’evento, la Protezione Civile avverte che l’allerta potrà essere aggiornata o modificata in base all’evoluzione dei fenomeni meteorologici.

© Riproduzione riservata