Il meteo offre giorni di alta pressione anche in Sardegna, dove si supereranno facilmente i 23 gradi e il cielo sarà soleggiato. Ma bisogna attendere almeno fino a giovedì quando il vortice ciclonico che colpisce in queste ore molte regioni italiane libererà la penisola dalle piogge, a cominciare dal Nord per spostarsi su medio e basso Adriaco, Sud e Lazio.

Tra giovedì e sabato invece si raggiungeranno addirittura picchi quasi estivi. Basti pensare che sulle valli dell'Alto Adige si toccheranno i 28 gradi, sulla Pianura Padana e in Sardegna i 25-26 gradi.

Nel dettaglio: oggi maltempo al Nordest, forte in Emilia Romagna. Al centro: rovesci e temporali diffusi, meno in Sardegna. Al sud: tempo fortemente instabile, nubifragi in Calabria e Sicilia orientale.

Domani al Nord: soleggiato e mite. Al centro: maltempo su Adriatiche e basso Lazio. Al Sud: ancora piogge e temporali sparsi.

Giovedì 4 maggio: al Nord sole e caldo. Al centro: bel tempo e clima mite. Al Sud: ultime piogge su Lucania, Calabria e Sicilia ionica.

Venerdì e weekend con sole e caldo quasi estivo, ma tornano i temporali sulle Alpi.

