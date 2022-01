Nuovo record di casi giornalieri di Covid-19 in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore sono registrati quasi 1.800 nuovi contagi (Il bollettino), più della metà dei quali nel Nuorese.

Ecco la ripartizione delle 1.792 nuove infezioni, provincia per provincia, secondo i dati del ministero della Salute:

Cagliari: 137

Sassari: 288

Nuoro: 915

Sud Sardegna: 280

Oristano: 172

In base ai nuovi dati, i casi totali di coronavirus registrati nell’Isola da inizio pandemia salgono dunque a 99.264, così divisi, sempre provincia per provincia:

Cagliari: 29.430

Sassari: 27.868

Nuoro: 16.610

Sud Sardegna: 16.555

Oristano: 8.787

Fuori Regione: 14.

Le vittime totali (nelle ultime 24 ore se ne sono registrate 4) mietute dal virus a livello regionale da febbraio 2020 sono invece salite a quota 1.748.

I dimessi guariti complessivi in Sardegna sono invece 80.832 (+285).

Esattamente un anno fa – il 10 gennaio 2021 - nell’Isola il bollettino sul Covid (LEGGI) faceva registrare 301 nuovi casi positivi e 11 vittime, mentre il tasso di positività era all11% (oggi sfiora il 18%), ma con molti meno tamponi (2.724, contro gli oltre 10mila dell’ultimo aggiornamento).

Per quanto riguarda gli ospedali, infine, un anno fa in Sardegna c’erano 507 persone ricoverate in area medica e 47 pazienti in terapia intensiva, oggi in area medica ci sono 191 persone, mentre sono 27 i pazienti in terapia intensiva.

