Con la stagione estiva in arrivo aumentano le risorse in campo per la campagna antincendio boschiva 2024. Sono 36 i nuovi pickup Ford Ranger in consegna da ieri al personale di Forestas che sarà operativo in Sardegna nella lotta contro i roghi.

In totale la flotta in arrivo conta ben 179 mezzi e l’assegnazione avverrà secondo un calendario organizzato in tre giornate. Si parte dagli autoparchi di Sassari e Tempio: entro questa settimana tutti i servizi territoriali dell’ente riceveranno il primo “upgrade”, subito spendibile per i primi interventi.

I pickup sono in arrivo anche all’autoparco di Bagantinus (Decimomannu) sotto la supervisione ed il coordinamento dell’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente Rosanna Laconi ed il direttore Generale dell’Agenzia Antonio Casula, accompagnato dai responsabili del Servizio Autoparco, Protezione Civile e Antincendio di Forestas - che hanno gestito la complessa fornitura. Le operazioni si concluderanno entro la settimana.

L’Agenzia conferma così il proprio contributo nello schieramento regionale che annovera anche il Corpo Forestale e la Protezione Civile (a cui spettano il coordinamento sul campo e la gestione delle sale operative) oltre ai volontari ed ai Vigili del Fuoco, secondo il Piano regionale Antincendio approvato già nelle scorse settimane dalla Giunta. Nelle prossime settimane è prevista la fornitura di nuovi mezzi (altri 36) attrezzati per la campagna antincendio boschiva, con botti da 450 litri e dotazioni indispensabili per lo spegnimento dei roghi. In arrivo sei ulteriori veicoli, 6 Mercedes Unimog con autobotti pesanti.

