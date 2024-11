Saranno presentati giovedì 28 novembre alle 11 nella sala stampa “Gianni Massa” del Consiglio Regionale della Sardegna i risultati della ricerca sullo stato dell’arte dell’informazione in Sardegna, commissionata dal Corecom Sardegna all’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

L’indagine ha mappato canali e contenuti e ha ricostruito i processi attraverso i quali i cittadini si informano, con attenzione a includere strumenti e formati innovativi o non convenzionali.

L’intento è stato dunque quello di analizzare il fenomeno informativo dal punto di vista dell’offerta messa in campo dal comparto regionale e dal punto di vista della ricerca e della fruizione di contenuti informativi da parte dei pubblici.

I ricercatori e le ricercatrici hanno anche realizzato un’indagine multimetodo, articolata in differenti step: un’analisi quali-quantitativa tra gli abitanti del territorio sardo, che rivela abitudini, motivazioni e giudizi sulla fruizione informativa in Sardegna; una mappatura dei contenuti online tramite un tool di web listening e una revisione sistematica dei dati e delle ricerche già esistenti.

Interverranno il Presidente del Corecom Sardegna, Sergio Nuvoli, la direttrice dell’Alta scuola in media, comunicazione e spettacolo Mariagrazia Fanchi e i ricercatori coinvolti nel progetto.

