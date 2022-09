Il dato è andato consolidandosi con il passare delle ore, mentre a partire dalle 23 dai seggi arrivavano i numeri dei votanti: a urne chiuse la Sardegna è la seconda peggiore regione d’Italia per affluenza, che si è attestata al 53,16% (contro il 65,06 del 2018). Astensionismo più alto solo in Calabria, che ha superato di poco il 50% (a fronte del 63,71 raggiunto quattro anni fa).

CAGLIARI A RILENTO

La certificazione definitiva sul sito del ministero dell’Interno è arrivata solo a notte inoltrata, a causa dei ritardi fatti registrare da Cagliari nelle comunicazioni al Viminale (dato finale 59,66%). Una giornata difficile, sul fronte della logistica elettorale, per il capoluogo, dove si sono registrarti anche disagi per la consegna delle tessere agli aventi diritto che non ne erano in possesso: tutti costretti a lunghe file a causa del malfunzionamento di un server.

Bisogna registrare anche l’anomalia di Serrenti: dato non pervenuto fino a ben oltre l’una.

I DATI ALLE 19

L’affluenza alle 19 si era attestata al 40,95%, rispetto al 52,48% delle ultime elezioni politiche del 4 marzo 2018.

La provincia più virtuosa quella di Cagliari, dove ha votato il 43,99% degli aventi diritto (45,65% a Cagliari città), contro il 53,24% di quattro anni fa. Nel Nuorese il dato più basso: si è recato alle urne il 38,16% degli elettori, nel 2018 era il 52,7%. Nel capoluogo invece ha votato il 46,27%.

Nell’Oristanese ha votato il 38,6% degli aventi diritto (il 45,08 a Oristano città), nel 2018 votò il 51,32%. In provincia di Sassari invece l’affluenza è al 41,17%, quattro anni fa era al 52,15%. A Sassari città si è recato alle urne il 45,24% degli elettori, a Olbia il 39,61%. Nel Sud Sardegna invece è al 39,7%, nel 2018 era al 52,43%. A Carbonia l’affluenza è al 42,23%.

I DATI DELLE 12

È del 15,58% l’affluenza alle urne alle 12 in Sardegna, in calo rispetto alle precedenti elezioni che hanno registrato il 18,3%. Nella Città metropolitana di Cagliari l’affluenza è del 17,55%, mentre in città, secondo i dati del Comune, hanno votato 22.300 elettori, pari al 17,80% degli aventi diritto.

In provincia Sud Sardegna l’affluenza è stata del 15,01%. In quella di Oristano del 13,40%, con un picco del 16,41% nel capoluogo.

(Unioneonline/EF)

© Riproduzione riservata