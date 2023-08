La Sardegna continua a bruciare. Non ha fine l’emergenza incendi nell’Isola che – solo oggi –ha contato 16 roghi, scoppiati da nord a sud. In cinque casi sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei regionali e nazionali.

Massima allerta a Ittiri, dove il fuoco ha divorato circa 40 ettari di terreni tra pascoli e bosco. Sul posto gli elicotteri regionali, il Super Puma e un Canadair, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.

Paura anche a Bonorva, in località Puttu Noariu, dove in tarda mattinata sono andati in fumo tre ettari di terreni. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento di un mezzo aereo regionale. Pericolo rientrato invece a Bitti, in localita Sant’Elia, dove il rogo è già stato spento dai due elicotteri e dalle squadre a terra.

Vegetazione a fuoco anche a Bultei, in località S’otianni, dove un ettaro di bosco è stato ridotto in cenere. Sul posto due elicotteri della flotta regionale. È in fase di bonifica, infine, il rogo che si è sviluppato a Nuoro, in località Arcalai. Accanto alle squadre a terra composte da Corpo forestale e volontari, due elicotteri della flotta regionale.

(Unioneonline/v.f.)

