Mentre ancora si contano i danni provocati dai nubifragi e da vere e proprie “bombe d’acqua” in diverse zone della Sardegna, nell’Isola è ancora allarme per il maltempo e soprattutto per la neve.

La Protezione civile regionale ha infatti emesso un avviso di condizioni meteo avverse per nevicate a bassa quota e gelate.

L'allerta scatterà dalla mezzanotte di sabato 11 dicembre, per concludersi alle 10 dello stesso giorno.

Si prevedono nevicate deboli e sparse con accumuli al suolo a partire dalla quota di 800 metri. Sulla Sardegna nord-occidentale la neve potrebbe cadere a quote inferiori, prossime ai 600 metri. Con la diminuzione delle temperature notturne si potranno verificare gelate anche a quote collinari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata