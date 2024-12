L'edizione inaugurale del concorso creativo Egas "Water is Life" ha visto il podio interamente occupato dalle studentesse e studenti dell’Istituto “G. M. Angioy” di Carbonia: ha vinto l’opera “Riflessione Idratata” di Marta Portaluppi del quinto anno, al secondo posto un’opera collettiva della classe seconda A dal titolo “Acqua Sporca!” e al terzo “S’abba est bida” di Gabriele Pisano, studente di quinta.

Ora l'Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna lancia la seconda edizione del concorso e invita le scuole superiori della Sardegna a raccontare, attraverso progetti creativi, l'importanza dell’acqua come risorsa fondamentale per il territorio e la comunità.

Il concorso si concentra sul tema dell’acqua come bene da salvaguardare, con uno specifico riferimento al contesto sardo e al suo sistema idrico integrato. Gli studenti sono chiamati a sviluppare elaborati creativi, tra cui documentari, reel, animazioni, podcast e cortometraggi, che mettano in luce soluzioni, riflessioni e messaggi per promuovere la sostenibilità, il risparmio idrico e la riduzione degli sprechi.

Gli elaborati dovranno essere inviati entro e non oltre il 4 aprile 2025, esclusivamente tramite mail pec. Il montepremi complessivo di 8.000 euro premierà i tre progetti migliori: 4 mila euro al primo classificato; 2.500 al secondo classificato; 1.500 euro al terzo classificato.

