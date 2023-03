Le spiagge sarde non sono le preferite dei turisti, o almeno questo dice la graduatoria di Tripadvisor: come ogni anno, il noto portale ha stilato una classifica dei migliori venticinque lidi al mondo, in base alle recensioni dei suoi utenti.

All’interno della lista, l’isola non è presente: al primo posto c’è la Baia do Sancho, in Brasile, seguita da Eagle Beach, in Olanda, e Cable Beach, in Australia. Poi ci si muove tra Islanda e Portogallo, sino ad arrivare a Tanzania e Messico, ma anche l’Italia è rappresentata.

All’ottavo posto, infatti, compare la Spiaggia dei Conigli, nell’isola di Lampedusa, descritta come “una delle meraviglie del mondo”. Venticinque luoghi incantevoli, ma solo chi ha avuto la fortuna di visitarli dal vivo saprà dire se una delle spiagge sarde avrebbe meritato di finire in classifica.

