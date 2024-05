Una notte speciale per la Sardegna, con l’insolito spettacolo dell’aurora boreale che ha colorato i cieli dell’Isola per ore. Un evento storico: non si vedeva uno spettacolo del genere dal 1848.

Il tutto grazie alla tempesta solare che sta interessando la Terra, con il fenomeno visibile ad insolite latitudini in più zone d’Europa.

E anche nell'Isola, dalle 21,40, le webcam Baku Meteo del portale Sardegna Clima Onlus hanno registrato l’aurora sui monti del Gennargentu a Seui e Tonara.

L'aurora boreale fotografata a Tortolì (foto Luca Cristo)

Numerosi i commenti di stupore sui social, con diversi scatti e video che si sono poi susseguiti, minuto dopo minuto, fino a tarda notte.

Un effetto domino che ha coinvolto più scorci: dalla spiaggia di San Pietro a Mare di Valledoria, passando per la chiesa di San Pietro a Bulzi, fino al monte Lachesos a Mores, Sassari, Quartu e Cagliari. Nonchè Monte Santa Vittoria a Esterzili, Tortolì e i campi di grano a Samassi.

L’aurora boreale fotografata a Sassari (Foto Salvatore Fiori)

Diversi i curiosi che, approfittando dell'occasione, hanno raggiunto le campagne per assistere all'evento fino all'alba, lontani dall’inquinamento nuvoloso.

L’aurora boreale fotografata nelle campagne di Mores (foto Jimmy Chessa)

Dal viola al rosso intenso, un trionfo di luci che, secondo lo Space Weather Prediction Center dovrebbe proseguire anche oggi.

Lo scatto ripreso dall'osservatorio astronomico di Siligo (foto Robert Panai e Lorenzo Mocci, società astronomica turritana)

