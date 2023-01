«Nella delicata quanto vitale gestione della gara europea per la continuità territoriale aerea, la Regione Sardegna ha dimostrato e dimostra credibilità e affidabilità. Auspichiamo che analoga credibilità e affidabilità dimostri la compagnia Volotea nel rispettare il termine del 26 ottobre 2024 per svolgere, senza compensazioni e senza esclusiva, la rotta Olbia-Fiumicino». Così l’assessore regionale dei Trasporti della Sardegna, Antonio Moro, commentando la decisione di Volotea di presentare un’offerta, senza esclusiva e senza compensazioni, per il collegamento Olbia-Roma Fiumicino.

«Ci auguriamo quindi – la conclusione di Moro – che l’impegno che la compagnia assume oggi con la Regione e con i sardi venga mantenuto sino al termine fissato per la scadenza degli oneri di servizio pubblico».

