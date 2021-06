33mila passeggeri in tre giorni. Sono i numeri dell’aeroporto di Cagliari per quanto riguarda lo scorso fine settimana ma in generale tutti gli scali della Sardegna hanno visto un’impennata di arrivi: nei porti sono stati più di 63mila, nei tre aeroporti 73mila.

Come spiega Sogaer, flussi simili a quelli del 2019 e ci si aspetta un forte incremento dei turisti dall’estero tra luglio e agosto con le compagnie aeree che da un lato aumentano le tariffe e dall’altro cercano di spalmare le proposte anche oltre la stretta estate, quindi nei mesi in cui le persone vaccinate saranno di più e si spera che il calo dei contagi invogli a viaggiare.

D’altro canto però è anche vero che non ci sono più controlli. Dei 136mila viaggiatori arrivati nell’Isola negli ultimi giorni si sa poco: nessun tampone e nessun obbligo di registrazione sulla piattaforma “Sardegna sicura”. Dal primo luglio prenderà il via il Green Pass ma intanto i rischi che turisti positivi al Covid vengano inseriti nei contagi totali della regione sono concreti e potrebbero influenzare i parametri per l’attribuzione delle fasce bianca, gialla, arancione e anche rossa.

