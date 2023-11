Una domenica dedicata alla prevenzione del diabete. Il municipio di Laconi e le cascate di Nurallao tra pochi giorni si illumineranno di blu, colore simbolo della patologia che colpisce bambini e adulti. Ma ci saranno anche controlli gratuiti per i cittadini nel cuore del Sarcidano. Così la Asl 5 di Oristano ha scelto di celebrare la giornata mondiale del diabete, compartecipando all’iniziativa organizzata dalla sezione sarda dell’associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici e dalle amministrazioni comunali di Laconi e Nurallao.

In particolare è la Struttura Complessa di Diabetologia dell’Ospedale San Martino di Oristano, diretta dalla dottoressa Concetta Clausi, ad essere protagonista domenica fra Nurallao e Laconi. «La giornata mondiale del diabete rappresenta l’opportunità di far conoscere alla popolazione questa patologia cronica così diffusa - ha esordito la dottoressa Clausi - I dati ufficiali parlano di una prevalenza del diabete nella nostra regione veramente importante con oltre 110mila casi di pazienti affetti da questa patologia, mentre nella sola provincia oristanese i casi di diabete sono oltre 11mila, rappresentando circa il 14 per cento della popolazione della nostra provincia, corrispondente sostanzialmente al bacino di utenza della Asl oristanese». La sola Struttura Complessa di Diabetologia della Asl 5 di Oristano ne segue circa 7mila.

Domenica alle 8,30 per chi parte da Oristano ritrovo nel terrapieno di via Rockfeller e partenza in bus per Nurallao. Alle 10 il ritrovo per tutti nel parco di Is Arinus, con colazione offerta dal Comune, registrazione e consegna del cappello dell’evento. Alle 10,30 partirà la camminata da Nurallao a Laconi con guide esperte, alle 13 pranzo nell’oasi francescana, alle 15 nel cineteatro di Laconi controlli gratuiti della glicemia, pressione arteriosa e colloqui informativi, sempre gratuiti, con medici, nutrizionisti ed infermieri della Diabetologia di Oristano. Alle 16 sempre nel cineteatro la tavola rotonda dal tema “Diabete: questo sconosciuto”. Alle 17,30 la consegna dei braccialetti blu e l’arrivo in municipio, che sarà illuminato con luci blu. Stessa illuminazione alle 18 per le cascate nel parco di Is Arinus a Nurallao.

