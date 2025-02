Oltre la metà dei campi rimasti incolti, cancellati dalla mappa dei giardini dell’Isola. Dalle pesche di San Sperate agli agrumi di Muravera, dai carciofi di Villasor ai pomodorini di Pula. Negli ultimi quindici anni gli ettari di coltivazioni ortofrutticole in Sardegna si sono letteralmente dimezzati: un crollo del 52% su base regionale, quasi 13mila ettari (dati Istat) abbandonati dal 2010 a oggi (da 24.509 a 11.838).

Terreni invasi dalle erbacce e serre vuote. Un quadro desolante che spiega la conseguente impennata delle importazioni (+63%), vista la domanda che non viene soddisfatta dalla produzione interna, e il crollo dell’export (-64%), mentre il mercato locale viene invaso dai prodotti che arrivano dalla Spagna, dal Nord Africa, dal Sud America. In Sardegna sono 3.021 gli ettari coltivati ad agrumi, appena il 5% delle coltivazioni legnose agrarie (le piante che vanno dall’olivo alla vite, alla frutta in genere) che si estendono per 57mila ettari (dei quali il 54% sono oliveti, e poco più del 30% vigneti).

La frutta fresca (agrumi esclusi) viene coltivata su una superficie di appena 1.767 ettari, una quota che diminuisce di anno in anno, come le produzioni orticole.

Tutti i dettagli nell’articolo di Piera Serusi su L’Unione Sarda in edicola e sull’app L’Unione Digital.

© Riproduzione riservata