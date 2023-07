Una Sardegna in festa, quella che, nelle scorse ore ha salutato la quinta vittoria di fila di Giovanni Atzeni “Tittia” al Palio di Siena. Sui social si rincorrono i video dei caroselli d’auto a Nurri, con un’intera comunità scesa per strada festeggiando il suo beniamino. Non da meno l’entusiasmo in piazza del Campo, col fantino portato in trionfo dagli amici della contrada della Selva e diversi corregionali.

Contenuti diventati virali in pochissime ore, a dimostrazione di quanto sia grande il legame dell’isola intorno al Palio e allo stesso Tittia. Da ieri, ancor di più, dopo aver tracciato la storia con la decima vittoria.

Ora, la mente del fantino nurrese è già proiettata al 16 Agosto: la voglia di centrare un’altra impresa per il Palio dell’Assunta è grande. Ancora poche settimane per un nuovo appuntamento con la storia.

