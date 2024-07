Altri 17 incendi divampati in poche ore in altrettante località della Sardegna nella giornata di giovedì, che fanno salire a più di 50 il totale degli interventi a luglio, mese appena iniziato.

Una vera e propria emergenza, per contrastare la quale sono in arrivo, dopo quelle del Friuli, anche squadre della Protezione civile dalla Lombardia.

Secondo l’ultimo bollettino diramato dal Corpo Forestale in tre località, dove il fronte del fuoco è risultato più “feroce” e impegnativo, sono dovuti intervenire anche i mezzi aerei in supporto agli operatori a terra.

L’allarme ha interessato soprattutto il Nuorese e in particolare il territorio di Orgosolo, dove è entrato in azione un elicottero decollato dalla base di Farcana, e a Orune, dove un altro elicottero ha effettuato lanci per domare le fiamme scoppiate nella zona di Sa’e Carretta.

Nella giornata di giovedì allarme per un incendio anche nel territorio di Nurri, in località Riu S’Arrixeddu. Per lo spegnimento delle fiamme, oltre agli uomini di Forestale, Agenzia Forestas e volontari sono decollati un elicottero da Villasalto e un Superpuma dalla base di Fenosu.

