Giornata nera sul fronte della lotta al fuoco in Sardegna. L’Isola brucia, da nord a sud e i mezzi aerei (Canadair, elicotteri dell’antincendi regionale e dell’Aeronautica) sono intervenuti su otto fronti (su 21 roghi totali), molti dei quali ancora attivi dopo aver incenerito centinaia di ettari di sterpaglie ma anche di superfici boscate.

Durante i difficili interventi, fanno sapere dalle centrale operativa di via Biasi, due direttori delle operazioni di spegnimento hanno accusato un malore. Le loro condizioni, allo stato, non dovrebbero essere gravi.

Bosa. Il primo fuoco è divampato a Bosa, località "Monte Alvu": lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Bosa supportata dal personale a bordo dell'elicottero proveniente dalla bas di Santa Maria (Bosa) e dall'elicottero SuperPuma decollato dalla Base elicotteri di Fenos. Sono intervenute per lo spegnimento a terra due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bosa e Tresnuraghes, una squadra dei Barracelli di Bosa. Le operazioni di spegnimento con il mezzo aereo si sono concluse alle ore 13:38.

Carbonia. Incendio in agro del Comune di Carbonia, in località "Coderra", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione forestale di Carbonia coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla base elicotteri del CFVA di Pula e dalla base del CFVA di Villasalto, inoltre è intervenuto un Canadair CAN 27,decollato dall'aeroporto di Olbia. Sono intervenute una squadra dell’Agenzia Forestas di Carbonia, i volontari S.E.R. di Carbonia, Soccorso Iglesias, A.D.A.V.D. Gonnesa, una squadra dei VVF di Carbonia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono ancora in corso.

Isili. Ancora fuoco a Isili, località "Letteioxi", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo forestale di Isili, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri provenienti dalla basi del CFVA di Sorgono (AB412), Fenosu (Super Puma) e due canadair CAN8 e CAN27 decollati dall'aeroporto di Olbia. Per lo spegnimento a terra sono intervenute quattro squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Villanovatulo Sa Orta, Isili-Monte Simudis, Nurallao Corte Sa Tella, Seulo Taccu Sui, una squadra di volontari dell'associazione Prot. civile Sarcidano e una squadra dei VVF di Mandas. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso.

Sant’Antioco. Incendio in agro del Comune di Sant'Antioco, località "Casa Pistis", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Sant'Antioco, coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di Pula. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, una squadra dell’Agenzia Forestas di Sant'Antioco, tre squadre di volontari della Prot. civile provenienti da Sant'Antioco, Carbonia e Narcao, i Barracelli di Sant'Antioco e una squadra dei Vigili del Fuoco di Carbonia. Le operazioni di spegnimento del mezzo aereo si sono concluse alle ore 14:34.

Forestale lotta contro un incendio (Angelo Cucca)

Decimoputzu/Villasor. Incendio in agro del Comune di Decimoputzu, località " Cantoniera Sa Doda", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo Forestale di Uta, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri B412 decollati dall'aeroporto dell'Aeronautica Militare di Decimomannu e dall'aeroporto militare di Elmas. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, due squadra dell’Agenzia Forestas di Monastir Santa Lucia e Villacidro C.A., i Barracelli di Serramanna, i Volontari della Prot.Civile O.r.s.a. e Arci di Assemini, i Volontari della Prot. civile Santa Lucia di Monastir, i volontari della protezione civile P.A.N. di Siliqua e i Vigili del Fuoco di Cagliari. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono ancora in corso.

Nuoro. Incendio in agro del Comune di Nuoro, località Sa' e Grosta, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale a bordo degli elicotteri decollati dalle basi elicotteri del CFVA di Farcana e Anela e il SuperPuma, decollato dalla base elicotteri del CFVA di Alà dei Sardi. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, tre squadre dell’Agenzia Forestas di Nuoro dei cantieri di Ugolio e Capparedda e Orune, due squadre di volontari della Protezione civile di Nuoro e Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso

Lodè. Incendio in agro del Comune di Lodè (NU), località "Sant'Anna", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Siniscola (NU), coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di Farcana. Per lo spegnimento a terra, stanno intervenendo tre squadre dell'Agenzia Forestas due e una di Siniscola. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei si sono concluse alle ore 18:09.

Bonorva. Incendio in agro del Comune di Bonorva (SS), località "Rebeccu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale del Comando Stazione del Corpo forestale di Bonorva (SS), coadiuvato dal personale a bordo dell'elicottero decollato dalla base elicotteri del CFVA di Bosa. Per lo spegnimento a terra, sono intervenute, tre squadre dell’Agenzia Forestas di Giave, Cossoine e Chiaramonti, i Barracelli di Bonorva due squadre di volontari della Protezione civile di Nuoro e Ottana. Le operazioni di spegnimento dei mezzi aerei sono ancora in corso.

Mentre il bollettino della Forestale veniva scritto, il fuoco è partito anche vicino a Orani.

Enrico Fresu

© Riproduzione riservata