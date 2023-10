Il Movimento cinquestelle va all'attacco della Giunta Solinas per un evento di due giorni in un albergo di lusso in Costa Smeralda, l'Hotel Cervo, con al centro il tema della sanità, finanziato dall'Ares, l'Agenzia regionale della Salute, con 73.200 euro.

Lo riporta l’Ansa, che rilancia una nota dei pentastellati: «Non ci sarebbe nulla da obiettare se non si trattasse di due giornate (20 e 21 ottobre) pagate interamente dalla Regione con i fondi destinati alla formazione in ambito sanitario», scrivono il capogruppo Alessandro Solinas e la collega Desirè Manca, annunciando una interrogazione al governatore Christian Solinas e all'assessore della Sanità Carlo Doria.

In un momento in cui la sanità sarda è allo sfascio, denunciano, «la Regione spende decine di migliaia di euro per un evento che sembra non inserirsi tra le categorie di spesa previste nell'ambito del Piano formativo aziendale dell'Ares Sardegna approvato a dicembre 2022».

Per gli esponenti dell'opposizione, non sarebbe chiaro «in quale delle tipologie formative elencate dal Piano (la formazione residenziale interattiva e in videoconferenza sincrona, la formazione o la formazione a distanza), si inserisce l'evento in questione, considerato che sembra trattarsi di un evento, a numero chiuso, non aperto né a medici né a sanitari, ma solo ai dirigenti apicali e che ha tutte le sembianze di un convegno piuttosto che di un corso di formazione con conseguenti crediti formativi rilasciati ai partecipanti».

In più, riporta l’agenzia, è prevista la partecipazione di alcuni ministri: «Come se non bastasse», sottolineano ancora Solinas e Manca, «il convegno riservato a ospiti eccellenti, in una location esclusiva, suona come uno schiaffo a tutti i pazienti sardi alle prese con liste di attesa infinite e a tutti i Comuni sardi privi di medici di base, anche perché il titolo dell'evento è proprio “Lo sviluppo delle cure primarie e dell'integrazione socio-sanitaria nelle aree interne e isole minori”».

(Unioneonline)

