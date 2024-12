Nella settimana dal 16 al 22 dicembre 2024, la Polizia di Stato sarà impegnata nella campagna europea Roadpol “Alcohol & Drugs”. Lo farà con l'obiettivo di aumentare i livelli di sicurezza sulle strade italiane, non solo attività internazionali congiunte di controllo e contrasto delle violazioni all’interno di specifiche aree strategiche ma anche con campagne di prevenzione e di informazione, che contribuiscano a ridurre fino ad azzerare il numero di vittime causate dagli incidenti stradali, come previsto dal Piano d’Azione Europeo per l’anno 2050.

La campagna a cui parteciperanno tutte le Polizie europee aderenti alla rete di cooperazione Roadpol - European Roads Policing Network, vede l’Italia con la Polizia stradale. Durante questa settimana gli agenti del Compartimento Polizia stradale per la Sardegna su tutta l’Isola saranno impiegati in servizi mirati, dedicati ai controlli relativi alla guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, attraverso l’utilizzo delle apparecchiature speciali in dotazione di reparto e che interesseranno i conducenti di qualsiasi tipologia di veicolo.

