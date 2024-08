Le panchine sono state risistemate, le grandi fiorire no. E fanno brutta mostra sotto un albero, a ridosso della recinzione del liceo Alberti. Potrebbe trattarsi di una svista. O magari quel tipo di arredo non fa più parte del progetto per la passeggiata di 520 metri tra la Marina militare e la pineta di Su Siccu, riaperta la settimana scorsa dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna dopo un intervento di riqualificazione costato 1,730 milioni.

I grani vasi bianchi erano stati utili in passato anche per evitare l’accesso di qualche imbecille in auto. Se non più di interesse, andrebbero smaltiti o spostati altrove. Ora non si possono proprio vedere.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata