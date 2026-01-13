Le cime del Gennargentu, nel Nuorese, e del Limbara, in Gallura, sono ancora innevate. Le temperature restano rigide. E non solo nell'interno della Sardegna, ma anche al sud, a pochi chilometri da Cagliari, dove nelle campagna si registrano anche i 0.6 gradi.

Nel weekend, però, la situazione dovrebbe migliorare con lo spostamento del ciclone scandinavo verso l'Europa dell'est: le minime tenderanno ad aumentare leggermente mentre le massime resteranno più o meno stazionarie. Anche se è atteso, per la settimana prossima, un nuovo peggioramento: non sono escluse piogge di forte intensità.

I fenomeni attesi tra lunedì e martedì

Nel frattempo anche questa mattina si sono registrate basse temperature - secondo le rilevazioni delle stazioni meteo di Sardegna Clima - soprattutto nel Nuorese.

Neve in Sardegna

A Fonni, sotto le pendici del Gennargentu, la minima ha toccato i -5.2, a Samugheo, nell'Oristanese, -2.5, e sul Limbara (Vallicciola, nel territorio della Gallura) -1.1. Sotto zero anche Sadali (Nuoro), Dorgali (Nuoro) -0.4, Buddusò (Sassari) -0.4 e Ovodda (Nuoro) a -0.3 gradi.

Una strada innevata (Ansa)

Gelo anche a Iglesias, 0.5 gradi, e alle porte di Cagliari: San Sperate e Uta con 0.6 gradi.

