Cambio al vertice nel coordinamento regionale di Forza Italia Giovani: Josuè Melis è il nuovo leader dei giovani azzurri sardi. Ha 24 anni ed è di Gesico, paese in cui è consigliere comunale d’opposizione dall’ottobre 2021. Melis è il più giovane ad aver mai ricoperto il ruolo nella storia del partito in Sardegna, ed è stato nominato dal coordinatore nazionale di Forza Italia Giovani, Stefano Benigni.

Prende il posto di Andrea Melis, che lascia l’incarico dopo anni di militanza.

Il nuovo coordinatore commenta così la nomina: «è un riconoscimento del mio impegno e la mia passione verso il partito che mi onora, ma che allo stesso tempo mi rende più responsabile». Continua Melis: «il movimento giovanile sardo è in costante crescita, tra i componenti del nostro gruppo possiamo annoverare eccellenti risorse provenienti dal mondo delle amministrazioni comunali, universitario e imprenditoriale, con le quali ci stiamo già organizzando per partecipare alla convention di Forza Italia che si svolgerà il 5 e 6 maggio a Milano con la presenza del presidente Berlusconi. Stiamo lavorando alle prossime iniziative sui territori e alla campagna elettorale per le amministrative di maggio» Gli obiettivi futuri? «Attrarre sempre più giovani verso le attività del movimento giovanile di Forza Italia, diffondendo e difendendo i valori che il presidente Berlusconi rappresenta e trasmette».

Il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci ha così commentato sui social la nomina del suo giovane collega: «Passione, senso di appartenenza, coraggio, conoscenza della comunità. Sono queste le caratteristiche fondamentali per praticare quella buona politica di cui la nostra isola ha molto bisogno: Josuè Melis ha tutte queste qualità».

