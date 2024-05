Proseguono nel mare della Sardegna le “indagini di carattere geomorfologico offshore” per la realizzazione del Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino di Terna che collegherà la Sardegna alla Sicilia per – questo è l’obiettivo ultimo – esportare una parte dell’immensa quantità di energia elettrica che verrà prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici che si vuole piazzare in tutta l’Isola.

C’è una nuova ordinanza della Guardia Costiera di Cagliari che dallo scorso o maggio e fino al 15 luglio crea una fascia di rispetto intorno alle nevi Artabro e Nautilus, «impegnate nelle attività di rilievi marini» per conto della Poliservizi Srl che a sua volta è incaricata da Terna.

Il tratto di mare più vicino all’Isola interessato è quello al largo di Capo Carbonara, a Villasimius, per arrivare fino a Terra Mala, a Quartu, zona di approdo del Tyrrhenian Link, che poi proseguirà fino alla stazione di scambio in corso di costruzione nelle campagne di Selargius.

