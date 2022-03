Sale al 9% (+1%) l'occupazione delle terapie intensive da parte di pazienti con Covid-19 nelle ultime 24 ore in Sardegna. Un anno esatto fa, secondo Agenas, il dato per l’Isola era invece fermo al 13%. In flessione l’occupazione nei reparti di area medica, che oggi segna 19%, in calo di un punto percentuale rispetto a ieri. Un anno fa nell’Isola il dato era invece inferiore, all’11%, evidenza della violenza con cui la quarta ondata del virus segnata dalla variante Omicron ha colpito la Sardegna.

A livello nazionale, stabile la situazione sia nelle intensive (5%) sia nei reparti ordinari (13%).

Nel dettaglio, rispetto al 12 marzo 2022, l'occupazione di posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti con Covid-19 cala in Emilia Romagna (al 6%) mentre cresce in Campania (5%), Pa Bolzano (2%) e, appunto, in Sardegna (9%).

L'occupazione dei posti letto nei reparti di area medica da parte di pazienti con Covid-19 scende, invece, in 4 regioni o province autonome: Marche (11%), Pa di Bolzano (10%), Toscana (12%) e, appunto, Sardegna (19%). Torna a crescere in Abruzzo (al 20%), Molise (13%) e Pa Trento (7%).

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata