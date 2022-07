Inferno di fuoco a Quartu.

Un incendio, alimentato dal vento, si è propagato da un canneto all’esterno di un capannone, nella zona di via Segre, coinvolgendo anche il balcone di un appartamento al quarto piano di un palazzo.

Sul posto diverse squadre di soccorso, forestale, vigili del fuoco e anche i carabinieri.

Per consentire le operazioni di spegnimento viale Marconi è stato chiuso al traffico. Non risultano persone coinvolte, ma i danni sono ingenti.

In queste ore altri interventi per incendi di vegetazione e macchia mediterranea si sono registrati nel territorio di Ussana e nella zona di Serri.

Allarme per incendi anche a Nuoro, dove le fiamme hanno minacciato alcune case in periferia e costretto i residenti all’evacuazione, e a Loiri Porto San Paolo, dove sono entrati in azione un Canadair, tre elicotteri e le squadre a terra di Vigili del fuoco, Forestali e barracelli, per domare un rogo che ha minacciato e creato danni ad alcune aziende agricole.

(Unioneonline/l.f.)

Immagini di Giorgia Daga

© Riproduzione riservata