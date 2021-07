Dopo le evacuazioni scattate ieri, a Porto Alabe circa 200 persone sono state fatte allontanare dalle proprie abitazioni a causa dell’incendio divampato a Santu Lussurgiu e che ha percorso migliaia di ettari di boschi e pascoli raggiungendo infine le colline sui litorali intorno a Bosa.

Tra Santu Lussurgiu e Cuglieri sono in azione quattro canadair e tre elicotteri della flotta regionale oltre al Super Puma e a quelli dei Vigili del Fuoco e dell'esercito.

Secondo una prima stima dei danni le fiamme hanno divorato circa 10mila ettari. Lo ha spiegato Antonio Belloi, direttore generale della Protezione civile della Sardegna, che continua a coordinare gli interventi con la sala operativa regionale e in stretto contatto con il capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

Ma ci sono altri mezzi aerei impegnati in altri roghi scoppiati anche nel sud Sardegna.

In queste ore il Servizio di Protezione Civile regionale ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteo avverse in vigore dalle 18 di oggi e per le successive ventiquattro ore per le alte temperature previste. L'ondata di calore investirà tutta l’Isola e le massime si manterranno ancora con valori molto elevati su Campidano, Oristanese, Valli del Tirso e del Coghinas.

LA REGIONE – "Chiediamo al Governo un sostegno economico immediato per ristorare i danni e aiutare le comunità colpite a ripartire. Scriverò al presidente Draghi per chiedere anche che una quota del PNRR sia subito destinata alla Regione per un grande progetto di riforestazione, che rimargini queste terribili ferite". A dirlo è il presidente della Regione, Christian Solinas.

LE INDAGINI - Il lavoro degli investigatori del Corpo Forestale regionale diretto a scoprire cosa abbia originato il vasto incendio nell’Oristanese è solo all'inizio. Prima occorre bonificare le aree.

Due giorni fa un'auto aveva preso fuoco a Bonarcado innescando un rogo nelle campagne, poi spento. Ma ieri le fiamme sono ripartite nello stesso territorio e gli agenti forestali vogliono comprendere cosa abbia scatenato l'inferno.

Tutti gli accertamenti saranno poi oggetto di un'informativa che verrà inviata alla procura della repubblica di Oristano, competente per territorio.

