Squadre antincendio dei forestali in azione in Sardegna per i roghi che si registrano oggi.

Il primo è scoppiato nelle campagne di Bono, in località Su Fossu. Stanno operando due elicotteri provenienti dalle basi operative di Anela e Farcana. Il secondo è divampato nel territorio del comune di Monti, in località Riu de Crasta. Anche qui sono in azione due elicotteri decollati dalle basi operative di Alà dei sardi e Limbara e un Canadair partito da Olbia.

Emergenza poi a Pabillonis, per un incendio in località Corralis, con intervento di un elicottero proveniente dalla base operativa di Marganai. Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Guspini.

