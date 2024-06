Squadre della Protezione civile in arrivo da altre regioni per contribuire al contrasto degli incendi in Sardegna.

Tra queste quelle del Friuli Venezia Giulia, come annunciato dall’assessore regionale Riccardo Riccardi dellla giunta del governatore Massimiliano Fedriga.

«Se nel nostro territorio la situazione è, al momento, tranquilla, purtroppo in altre zone d'Italia è invece più critica e quindi la colonna mobile della nostra Protezione civile nelle prossimi giorni partirà per raggiungere la Sardegna e aiutare a contrastare i roghi scoppiati in questi giorni».

L’annuncio è arrivato al termine di una riunione, svoltasi nella Prefettura di Trieste, incentrata proprio sul tema della prevenzione degli incendi.

