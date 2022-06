Nove incendi sono stati registrati nella giornata di oggi in Sardegna. Per due di questi il Corpo forestale ha utilizzato non solo le squadre a terra ma anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio.

A Iglesias, in località “campo Pisano”, è intervenuto il personale della Stazione del Corpo Forestale di Iglesias, con il supporto dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Pula. Presenti una squadra dei Vigili del fuoco di Iglesias e due squadre di volontari delle associazioni Soccorso Iglesias e AVDAG Gonnesa.

A Carbonia, in località “Miniera Serbariu, lo spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Carbonia, con il personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu. Sono intervenute una squadra dei pompieri di Carbonia e 2 squadre di volontari delle associazioni Terramare Carbonia e RadioClub di Carbonia. È stata richiesta la disattivazione di 3 linee elettriche di Alta Tensione.

