Da domenica 20 settembre apre in Sardegna la stagione venatoria.

La Regione ricorda le ultime novità, in una nota, dove si legge: “Sarà possibile il prelievo di tutte le specie previste dal calendario venatorio approvato dal Comitato Regionale Faunistico, presieduto dall'assessore regionale all'ambiente Gianni Lampis”.

Ci saranno però delle restrizioni: “Le specie moriglione e pavoncella sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili per effetto della recente sentenza del Tar Sardegna”.

Il riferimento è al pronunciamento del Tribunale amministrativo, sollecitato da numerose associazioni animaliste, che ha confermato la sospensione della caccia alla Tortora selvatica (Streptopelia turtur), già disposta con decreto presidenziale agli inizi di settembre, ampliando la sospensione della stagione venatoria per Moriglione (Aythya ferina) e Pavoncella (Vanellus vanellus). Sempre dal Tar non è stata, invece, concessa, in sede cautelare, l'accorciamento di qualche settimana della caccia alla Beccaccia (Scolopax rusticola).

"La caccia alla selvaggina nobile stanziale, ovvero pernice e lepre – conclude la nota della Regione – aprirà il 10 ottobre”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata