Anche l’Europa punta sui palloni spia per rafforzare le difese e osservare le mosse di eventuali nemici. E la sperimentazione dei prossimi prototipi franco-italiani, che saranno realizzati anche con il contributo della Commissione europea, avverrà anche in Sardegna entro il 2024. Lo scenario più probabile è quello del poligono interforze del Salto di Quirra.

Bruxelles ha pubblicato il dettaglio dei finanziamenti erogati nell’ambito del programma della difesa comune dell’Unione portato avanti dall’Aed (Agenzia europea per la Difesa).

«Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato un contratto del valore di 43 milioni di euro per il progetto dimostrativo EuroHaps (High-Altitude Platform Systems) e ne annuncia l’avvio»: questo si legge in una nota ufficiale. Le protagoniste sono quindi duesocietà tra le più forti nel settore dell’aerospazio e della difesa.

A chiamare in causa l’isola è Thales Alenia Space: EuroHaps, è spiegato, sta «rilanciando l’uso di sistemi di piattaforme ad alta quota per missioni governative e di difesa con il sostegno di sei ministeri della Difesa (Francia, Spagna, Germania, Italia, Ungheria e Repubblica Ceca), della Commissione Europea, dell’autorità regionale del Sud della Francia e della regione delle Isole Canarie, dove, oltre a quelli previsti in Sardegna, sono previsti voli dimostrativi da Fuerteventura a partire dal 2024».

Enrico Fresu

L’articolo completo su L’Unione Sarda in edicola

© Riproduzione riservata