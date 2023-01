Arriva l’inverno in Sardegna, e con esso le forti piogge e la neve.

Dopo una prima metà di stagione mite, con temperature spesso primaverili e con tanto di bagni al Poetto, l’anticiclone delle Azzorre si sposta nel centro-nord dell’Atlantico. Le correnti polari dunque possono arrivare nell’Isola senza ostacoli.

Un cambio di clima netto e repentino, con un calo delle temperature previsto già a partire da domenica sera e che si farà ancora più marcato da mercoledì. Lunedì arrivano le piogge e forti venti da Occidente, con temporali sparsi.

Previste anche nevicate: inizialmente in montagna dai 1.200 metri in su, da giovedì in poi la neve potrebbe scendere anche in collina.

