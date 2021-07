In Sardegna accertati altri 285 casi di positività al Covid su 3.364 tamponi eseguiti nelle ultime ore (ieri i nuovi contagi erano stati +261). Il tasso di positività regionale balza dunque all’8,4%.

Dai dati ufficiali diffusi dalla Regione nel bollettino del 24 luglio 2021 non risultano nuovi decessi, ma sale a 52 (+1) il numero dei pazienti ricoverati in ospedale e a 9 (+3) quello dei pazienti assistiti in terapia intensiva.

Attualmente nell’Isola ci sono 2.947 persone in isolamento domiciliare.

Guardando ai numeri complessivi sull'epidemia, da inizio emergenza nell’Isola si sono registrati in totale 59.782 casi di contagio, con 1.496 vittime complessive.

I guariti totali, invece, sono oltre 55mila. Per quanto riguarda i tamponi, infine, in totale da marzo 2020 nell’Isola sono state testate oltre 858mila persone.

(Unioneonline/l.f.)

