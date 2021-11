In Sardegna si registrano oggi 109 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 (ieri 35) sulla base di 2.475 persone testate. Come ieri non si registrano decessi.

Ben 17.413 i test processati in totale, fra molecolari e antigenici. Ma è un numero che, fa sapere la Regione, è frutto di un "riallineamento" dei dati: sulla base di questa cifra, il tasso di positività scende allo 0,6%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva salgono a 9 (uno in più rispetto a ieri). Quelli in area medica, invece, restano 44.

I casi di isolamento domiciliare salgono a 1.856 (53 in più rispetto a ieri).

