Slitta a martedì prossimo la discussione generale delle mozioni sugli ospedali illustrate stamattina in Consiglio regionale. La seduta è stata interrotta per consentire l’allestimento in Aula della camera ardente per Felicetto Contu, ex presidente del Consiglio regionale e parlamentare scomparso ieri all’età 95 anni. I funerali sono previsti giovedì, quindi non si potrà ritornare in Aula prima della settimana prossima. Le commissioni, invece, continueranno a lavorare.

Martedì per la discussione generale dovrebbe essere presente anche il presidente della Regione Christian Solinas. Le mozioni della minoranza chiedono la revoca della delibera del 1° giugno che dà il via libera a uno studio di fattibilità per la realizzazione di quattro nuovi ospedali nell’Isola. Le quattro della maggioranza sono state scritte dopo il confronto a Villa Devoto che ha riportato il sereno nel centrodestra.

I quattro firmatari di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Riformatori auspicano che si possa arrivare a un ordine del giorno che possa essere condiviso dall’opposizione e che preveda il via libera ai nuovi ospedali, e nello stesso tempo ai lavori immediati per la manutenzione di quelli esistenti. Ad ogni modo, Forza Italia chiede quanto meno che la delibera di Giunta sia rivista soprattutto - ha spiegato in Aula Alessandra Zedda - nelle parti relative alla copertura finanziaria («che non c’è») e a quelle sui tempi di realizzazione («non si può pensare di poter realizzare i nuovi ospedali in tre anni»).

