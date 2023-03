Il Trenino verde riparte il 25 aprile, pronto per accompagnare i turisti attraverso l’isola e i suoi itinerari. La nuova stagione è stata presentata oggi dall’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, che ha parlato degli importanti investimenti in programma: «Il 2023», ha spiegato l’assessore, «sarà un anno di transizione e di importanti interventi di manutenzione su tutte le linee, con investimenti in corso e programmati per 13 milioni di euro da parte dell’Arst e 62 milioni da Rfi».

Il Trenino riprenderà il suo viaggio con le sue quattro linee, per un percorso da 437 chilometri totali: i 158 da Mandas ad Arbatax, gli 82 tra Isili e Sorgono, i 48 della linea Macomer-Bosa e i 149 chilometri tra Sassari, Tempio e Palau.

L’iniziativa è cresciuta col tempo, sino a diventare un importante riferimento: «Il Trenino Verde», ha dichiarato ancora Moro, «rappresenta una delle leve più potenti per allungare la stagione turistica e coinvolgere le aree dell’interno in un progetto di esperienza turistica sostenibile e integrata intorno a natura, cultura, gastronomia, archeologia e sport. In questo contesto il valore aggiunto può essere proprio la costituzione, da parte dell’Arst e con il coinvolgimento diretto dei Comuni, di una Fondazione capace di avere una visione globale del servizio e del mercato in cui opera, in stretta e continua collaborazione con tutti i portatori di interesse».

In programma, c’è un incontro con i 42 sindaci della rete, con l’obiettivo di pensare ad un percorso comune e condiviso.

