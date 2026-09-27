Gasolio: 2,398 euro al litro. Benzina: 2,168. Questi i prezzi medi in Sardegna rilevati oggi, domenica 27 settembre, dal ministero delle Imprese e del made in Italy. Il prezzo del rifornimento dell’auto nell’Isola è il terzo tra le regioni. Riempire il serbatoio oggi costa di più solo in Friuli Venezia Giulia (e si parla di appena due millesimi di euro, lì si paga 2,40 euro al litro) e Valle d’Aosta (2,404 euro al litro).

Da domani, 28 settembre, dovrebbe partire l’applicazione del price cap da parte delle stazioni di servizio di Eni, che dovrebbe inchiodare i prezzo del gasolio a 2,19 e 1,99 per la verde. In attesa di osservare le modalità di applicazione della misura (che potrebbe essere estesa sino alla fine dell’anno), chi deve viaggiare deve fare i conti con il rialzo inarrestabile.

Quelle del Mimit sono solo delle medie. La giungla dei prezzi in Sardegna è certificata dalle applicazioni offerte dallo stesso ministero che riportano le comunicazioni (obbligatorie) delle somme alla pompa da parte dei titolari delle stazioni.

Nell’area del Cagliaritano c’è un distributore Tamoil di Capoterra che propone il gasolio a 2,44 euro al litro (benzina a 2,16). Ovvio, si parla del self. Ad Assemini si arriva a 2,43, sempre self. Il servito è a 2,639 euro. E l’aggiornamento in quest’ultima stazione risale a ieri: oggi potrebbe essere anche superiore.

Sempre con riferimento a ieri, nell’area che il ministero definisce come sud Sardegna, c’è la botta di Orroli: il gasolio era a 2,539 euro al litro, la benzina a 2,249. In Ogliastra il titolo di rifornitore più caro – nella lista dei più aggiornati – va a un Esso a Tertenia a pari merito con una stazione di Jerzu: 2,499 euro al litro per il diesel. Nell’Oristanese in cima si piazza Bosa, dove un Q8 propone 2,459 per un litro di gasolio. Nel Sassarese i dati sono meno aggiornati. Ma, a ieri, il distributore più caro risultava a Porto Torres: il gasolio era in vendita a 2,549 euro al litro, la benzina a 2,299.

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