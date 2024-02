«Prego che mia figlia faccia il miracolo per il piccolo Andrea». Mariano Porta, 72enne di Samassi, ha perso un pezzo di cuore. Domenica sera sua figlia Laura è morta a 36 anni in un letto d’ospedale a Pistoia, la città in cui lavorava come infermiera e dove aveva scelto di vivere insieme al suo amato Antonio.

Aspettavano un bambino da otto mesi, il piccolino nato un attimo prima che la madre se ne andasse per sempre ora è ricoverato al Meyer di Firenze.

«Laura era il mio orgoglio, amava la natura, il mare, le escursioni. Proprio come me», dice il padre.

