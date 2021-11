Nuova allerta maltempo in Sardegna.

L’ha diramata la Protezione Civile regionale, sulla base delle previsioni meteo che annunciano temporali, anche violenti, su diverse aree dell’Isola, in particolare Campidano, Iglesiente, Montevecchio - Pischinappiu, Tirso e Logudoro.

Il colore di rischio indicato è il giallo, ovvero quello di “criticità ordinaria” per rischio idraulico/idrogeologico.

In seguito all’allerta, il Comune di Cagliari ha diffuso una nota dove avverte che “in via precauzionale, gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei parchi e delle aree verdi comunali di Cagliari potrebbero subire delle modifiche localizzate dell'ultimo minuto, di pari passo con l'evoluzione dell'allerta”.

La Regione, invece, comunica che è in arrivo anche la neve: “In considerazione delle possibili nevicate sul territorio regionale, previste a partire dal fine settimana, la Protezione civile regionale si è prontamente attivata secondo le prescrizioni previste dal Piano neve.

In particolare si è provveduto all'assegnazione ai Comuni di Desulo e Fonni di due autocarri Magirus 150, dotati di modulo spazzaneve, di un Ford Ranger 110 al Comune di Villagrande Strisali e di un Land Rover 110 al Comune di Ollolai”.

“Siamo pronti a fronteggiare l'eventuale emergenza”, dice l'assessore all'Ambiente Gianni Lampis.

“A questi mezzi, precisa l'assessore, si affiancano diciassette Land Rover 110, dotati di modulo spazzaneve e spargisale, affidati in comodato d'uso dalla Protezione civile regionale alle Organizzazioni di Volontariato operanti nelle aree regionali in cui il rischio neve risulta più elevato.

La Protezione civile regionale, inoltre, ha assegnato in comodato d'uso alcuni mezzi operativi all'Agenzia Forestas. L'Agenzia – aggiunge Lampis – è a disposizione per garantire il presidio, la pulizia delle strade e dei luoghi di importante transito”.

Pioggia e cattivo tempo interesseranno in generale tutta l’area tirrenica e dovrebbero persistere fino a domenica prossima.

Quartu Sant'Elena: "Mentre mi accingevo a fotografare l'arcobaleno, è comparso un intruso", la foto di Davide Mallus Grandine a Maracalagonis (foto della nostra lettrice Sonia) "La grandinata - spiega Sonia da Maracalagonis - è durata appena 5 minuti" Maracalagonis, chicchi di grandine (foto di Sonia) Doppio arcobaleno su Cagliari (foto di Alessio Mantega)

