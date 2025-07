La cappa di caldo africano lascia temporaneamente la Sardegna. A portare respiro è il maestrale, che si farà più intenso nella giornata di lunedì e martedì soffierà con intensità di burrasca, con raffiche fino a 80 chilometri orari.

Per domani il dipartimento meteoclimatico dell’Arpas prevede cielo poco nuvoloso, con locali addensamenti pomeridiani in prossimità dei rilievi orientali dove non si escludono isolati deboli rovesci.

Le temperature mini saranno stazionarie o in lieve calo, ma si abbasseranno le massime sul settore settentrionale. Il vento porterà invece a un in lieve aumento lungo la costa orientale. Con il tasso di umidità che sarà però in netta riduzione.

Il maestrale inizierà a farsi sentire dai settori settentrionali, a partire dalle Bocche di Bonifacio.

Martedì scenderanno ulteriormente le minime e la riduzione delle temperature massime sarà più marcata sul settore meridionale.

Ma potrebbe essere solo una breve parentesi, prima del ritorno del gran caldo il prossimo fine settimana.

