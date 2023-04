Il Consiglio dei ministri ha impugnato la legge Finanziaria della Sardegna approvata lo scorso primo febbraio dal Consiglio regionale.

Al momento le notizie sono riportate in uno scarno comunicato diramato da Palazzo Chigi al termine della seduta dell’esecutivo presieduto da Giorgia Meloni.

Si legge che su iniziativa del ministro degli Affari regionali, il leghista Roberto Calderoli, il governo contesta «la legge della Regione Sardegna numero 1 del 21/02/2023, “Legge di stabilità 2023” in quanto talune disposizioni, ponendosi in contrasto con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, violano l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione».

Una formulazione generica e di rito, per ora. Per avere il dettaglio dei passaggio normativi contestati è necessario attendere ulteriori comunicazioni ufficiali.

(Unioneonline/E/Fr.)

